100 Schulen mit Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Region gibt es in Krems. Zahlreiche Familien aus den Nachbargemeinden nützen das weithin einzige Angebot eines Hallenbades, das allerdings schon „in die Jahre gekommen“ ist. Schon in wenigen Jahren werden sie in den Genuss einer modernen Anlage mit erweitertem Sport- und Wellness-Angebot kommen.

Dafür unternimmt die Stadt Krems eine riesige finanzielle Kraftanstrengung. Doch bei Vorsprachen bei anderen Gemeinden holte man sich kalte Füße. Keine einzige Kommune außerhalb der Stadtgrenze hat sich bereit erklärt, sich an der Errichtung zu beteiligen. Schade! Das neue Bad hätte ein Beweis dafür werden können, dass die Region ein gemeinsames Zeichen im Sinne ihrer Bewohner setzt.

Umso wichtiger ist das Kremser Solo für die Region. Den Bewohnern der Trittbrettfahrer-Gemeinden wird man beim Schwimmen begegnen.