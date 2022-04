Lehrbeispiel fÃ¼r Banken

Senftenberg und Paudorf sind die Opfer der Strukturbereinigung der Raiffeisenbank Krems. Ab der kommenden Woche sind beide Filialen ersatzlos geschlossen. In Krems verlässt die Raiba den Stadtteil Stein auf, der Volksbank-Bankomat beim Uni-Campus ist schon seit Längerem Geschichte.

Die Aufschreie, die es darüber bei den Kunden gab, sind verhallt. Geändert haben auch Proteste leider nichts. In Krems holte sich Stadtchef Reinhard Resch bei seinem vom Gemeinderat befohlenen Canossagang zu den einzelnen Instituten eine Abfuhr nach der anderen.

Jetzt zeigt in Senftenberg eine private Initiative, wie es doch geht – guten Willen vorausgesetzt. Und auch in Paudorf könnte schon bald ein Bankomat in Betrieb gehen.

Die Banken, die diesem Anliegen ihrer Kunden nicht nachgekommen sind, sollten diese Initiativen als Lehrbeispiele verbuchen!