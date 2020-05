„Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann!“ Im Fall der Sanierung der Kremser Ringstraße zeigt sich die Berechtigung des Sprichwortes sehr deutlich.

Während die Interessen der Autofahrer gewahrt sind – sie werden auch künftig ausreichend Platz haben –, gab und gibt es von Anfang an Unzufriedenheiten. Angefangen hat es mit der ÖVP-Kritik an unnötigem „Baummord“, jetzt sind es die Radfahrer, die kritisieren, dass sie mit der Mindestbreite an Platz und aus Sicht mancher unnötiger Verschwenkungen ihrer Spur leben werden müssen.

Fehlt nur noch der Unmut der Fußgänger, die künftig nur durch ein Schrägbord von den Radlern getrennt unterwegs sein werden. Konflikte sind da vermutlich programmiert.

Dass die Ausführung der „neuen“ Ringstraße im ersten Teil des Vorhabens aufgrund der Kritik noch geringfügig abgeändert wird, ist positiv. Für den riesigen „Rest“ wären noch Änderungen möglich. Gibt es dazu den Willen und den Mut?