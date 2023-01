Lob und Lohn in barer Münze

Unter den vielen Nachrichten über Preis- und Tariferhöhungen, mit denen die Menschen im Laufe der vergangenen Monate konfrontiert wurden, ist eine positive Meldung fast untergegangen: Die Müllgebühren werden vom Gemeindeverband Krems 2023 nicht erhöht!

Jetzt gab es für die besonders vorbildlichen „Trennsetter“ im Bezirk Bestnoten. Mehrere Landessiege auf diesem Gebiet stehen zu Buche. Und zu Recht geben die Verantwortlichen das Lob an die Kunden weiter. Effektive Mülltrennung bedeutet Ressourcenschonung. Oder anders: Verantwortungsvoller Umgang mit dem Abfall spart Kosten.

Erfreulich ist, dass sich dieser Umstand in unserer Region offenbar in barer Münze niederschlägt. Den GV-Kunden wird damit vor Augen geführt: Wer den Müll sorgfältig trennt, handelt nicht nur in Bezug auf den Umweltschutz vorbildlich – er tut das auch in seinem eigenen Interesse!