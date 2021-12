Lösung, aber keine Einsicht

So ganz das „Gelbe vom Ei“ ist der Radweg auf der Ringstraße leider nicht. Eine (wenigstens großteils) perfekte Lösung im Zuge der kompletten Neugestaltung der Ringstraße wurde eindeutig verpasst. Von Anfang an gab es Kritik an Details, etwa fehlender Breite in den ebenfalls bekrittelten Fahrbahnverschwenkungen vor den Kreuzungen oder der berühmte Beleuchtungsmasten zwischen Fuß- und Radweg. Gemeinsam hatten die Fehler eines: Sie wurden dementiert, die Kritik ignorierte man stoisch.

Von Anfang an war die Längskante an der Kreuzung Ringstraße/ Gartenaugasse eine besonders tückische, unfallträchtige Falle, die bei zahlreichen Stürzen mehrere verletzte Radfahrer forderte. Anfangs wurde die simple Idee, sie abzuschrägen, ignoriert. Doch in der Vorwoche wurde gewerkt. Jetzt ist die Sache erledigt. Späte Reue führte zur guten Lösung. Einsicht gibt es offiziell aber noch immer keine.