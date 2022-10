Marke versus Spieler

Mit einem Platz auf der Ersatzbank hat sich Stefan Maierhofer schon öfter herumschlagen müssen. Wohl kaum ein Spieler weiß besser, was es bedeutet, sich ein Stammleiberl erkämpfen zu müssen.

Wer vom SV Langenrohr zu Bayern München wechselt und im Anschluss eine viel beachtete Profi-Karriere hinlegt, der braucht Stehvermögen. Auch beim Kremser Sportclub sitzt Maierhofer aktuell auf der Ersatzbank. Nach dem Heimspiel gegen den Wiener Sport-Club vor 1.500 Zuschauern war zu hören, dass der 40-Jährige darüber zumindest angesäuert war.

Der Mensch Stefan Maierhofer ist über die Jahre zu einer Marke geworden, die von ihrer nationalen Bekanntheit in vielen Belangen profitiert. Der KSC bewegt sich in einem Spannungsfeld, das klug gemanagt werden will. Sportlich ist Maierhofer nämlich, wie auch Trainer Björn Wagner sagt, tatsächlich von der Bank wertvoller.