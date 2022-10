Mehr als nur ein Abenteuer

Zehn Jahre lang mussten die Fans auf den nächsten internationalen Auftritt der „Rot-Gelben“ warten. Im Oktober 2021 schrammten die Kremser gegen Aarau aufgrund eines irregulären Gegentreffers haarscharf am Aufstieg vorbei. Vor allem junge Akteure können bei diesen Begegnungen an spielerischer Reife gewinnen. Der Blick über den eigenen Tellerrand der HLA ist stets ein Gewinn für die Entwicklung des Teams, auch wenn es am Ende kein Weiterkommen im Bewerb gibt.

Vor allem die Begegnungen in der Fremde können sich positiv auf den Zusammenhalt der Mannschaft auswirken. Die Spieler verlassen ihr Hamsterrad, müssen gemeinsam Zeit abseits des Spielfeldes verbringen und miteinander harmonieren. Noch heute wird UHK-Manager Werner Lint gefragt, wer denn nun seine rote Puma-Winterjacke trägt, die er in einer Diskothek in Poltava in der Ukraine liegen gelassen hatte ...