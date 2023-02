„Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir!“ Wer kann sich nicht an diesen Satz aus seiner eigenen Schulzeit – und die manchmal berechtigten Zweifel an seiner Richtigkeit – erinnern?

An der Polytechnischen Schule (PTS) Krems arbeitet man erfolgreich daran, die Jugendlichen in der kurzen Zeit des einen Jahres optimal auf den Berufsalltag vorzubereiten. Martin Müllner ist zwar noch ein junger Direktor, aber er bringt große Erfahrung ein, weil er vor seinem „Quereinstieg“ in die Schullaufbahn selbst eine Lehre absolviert hat. Er kennt „beide Welten“.

Der Weg, den Müllner und seine Kollegen engagiert bei der technischen Aufrüstung der Schule gehen, ist der richtige. Dass viele Schüler mittlerweile am Nachmittag freiwillig in die Schule kommen, um mit den topmodernen Geräten zu arbeiten, sagt alles. Bei ihnen hat es geklappt, zu vermitteln: „Nicht für die Schule …“