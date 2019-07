Man kann teuer kaufen. Aber auch nicht kaufen kann teuer sein. Der Grund und das Objekt Gaswerkgasse 9-11 (das ehemalige EVN-Haus) sind ein gutes Beispiel dafür.

Liegenschafts-Stadtrat Josef Deißenberger wollte in den 1990ern für Krems zuschlagen und wurde – aus persönlichem Interesse mächtiger ÖVP-Parteifreunde? – gebremst. Statt zu kaufen, mietete sich die Stadt ein und zahlte viele Jahre.

Dann gab das Land das Objekt an zwei Immobilien-Entwickler weiter. Die kassierten weiter – und machen jetzt den großen Schnitt. Wenn die Wohnbaugesellschaft GEDESAG um den satten Kaufpreis von 4,5 Millionen Euro zuschlägt, bleibt den Verkäufern auch nach Steuern ein fetter Brocken.

Rechtlich mag alles ok sein. Nur: Wer zahlt die Zeche? Zuerst die Kremser – in Form der Miete und des Neubaus des Service Centers an anderer Stelle – und nun auch noch die Mieter.

Nachher ist man immer klüger. Und mancher Immobilien-Entwickler reicher.