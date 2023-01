Was dem Kremser SC in der Transferzeit auf dem Spielersektor gelungen ist, das scheint nun auch abseits des Platzes geschafft zu sein. Nämlich ein erheblicher Schritt in Richtung Professionalisierung.

Mit Michael Ettenauer (32) leitet nun ein großes Talent der Branche den sportlichen Bereich. Er versteht sich nicht nur als Kommunikator, sondern bringt aus seiner Zeit als Spielervermittler auch ein hervorragendes Netzwerk mit. Noch breiter aufgestellt hat sich der KSC auch in jenem Segment, das sich direkt um die Mannschaft kümmert. Physiotherapeut Josef Haslinger genießt bis hinauf in die Bundesliga besten Ruf, Dieter Kienbacher sorgte mit seinen Einheiten zur Verletzungsprophylaxe in Haitzendorf lange Zeit dafür, dass sich die muskulären Probleme auf einem niedrigen Niveau bewegten.

Der Kremser Sportclub ist im Winter noch reifer geworden. Die Mannschaft kann davon nur profitieren.