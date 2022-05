Nur noch ein Fragezeichen

Fast alle Geheimnisse sind gelüftet. Mit dem 4. September 2022 als Termin für die Gemeinderatswahl können ab sofort nun alle wahlwerbenden Parteien ihre Strategien auf diesen Tag ausrichten.

In SPÖ, FPÖ und KLS waren die Fronten in Bezug auf die Spitzenkandidaten schon lange klar. Vor zwei Wochen wurde dann noch bekannt, dass die Liste ProKS in den NEOS aufgeht. Und nun steht auch bei den Grünen der (neue) Spitzenkandidat fest. Jetzt fehlt lediglich noch die (offizielle) Bekanntgabe der ÖVP-Spitzenkandidatin.

Ob das Zögern und Zaudern der Stadtschwarzen in dieser Frage eine gute Taktik ist, wird man wohl erst frühestens am Wahlabend wissen. Bei den laufenden „Kriegserklärungen“ gegen den Bürgermeister war man da zuletzt ja viel weniger zurückhaltend …

Krems blüht jedenfalls 2022 ein heißer Sommer – meteorologisch vielleicht, politisch aber auf jeden Fall.