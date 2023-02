Ob das gutgeht?

Co-Trainer beim SV Horn, das ist für einen 29-Jährigen zweifelsohne nicht nur eine große Chance, sondern auch eine Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit. Alleine dafür hat Stefan Kerzig Respekt verdient. Hinzu kommt, dass der Taktikfanatiker dem Profibereich als Spieler nie auch nur nahe gekommen ist. Das erinnert fast schon an Jose Mourinho: Startrainer, aber begrenzt begnadeter Kicker.

Dennoch stellt sich nun unweigerlich die Frage: Übernimmt sich Kerzig? In Rohrendorf war zumindest Unwohlsein über die zusätzliche Belastung für den Cheftrainer zu vernehmen. Fakt ist: Experimente wie diese sind selten lange gutgegangen, selbst auf niedrigerem Niveau. Man erinnere sich zurück an Genadi Petrov und sein doppeltes Wachau-Abenteuer in Spitz und Melk. Gut für Rohrendorf: Weder der Aufstieg und schon gar nicht der Abstieg sind im Frühjahr realistischerweise Thema.