In der ÖVP Krems rumorte es schon länger. Anders ist die Dimension, die das öffentliche Aufbäumen von Parteifreunden höchsten Ranges gegen die eigenen Leute angenommen hat, nicht zu erklären. In der Schusslinie steht besonders Vizebürgermeister Erwin Krammer. Er verhindere den Fortschritt und sei ein SPÖ-Freund, heißt es.

Der Frustlevel in der ÖVP ist seit der Wahlschlappe 2017 konstant hoch. Drei Jahre nach dem Niederschlag liegt die Partei zwar nicht mehr auf dem Boden, sie hängt aber noch in den Seilen. Die Boxermetapher vor Augen sorgt im Hinblick auf die nahende Gemeinderatswahl 2022 für große Sorgen im erfolgsverwöhnten Parteiumfeld. Der Ruf nach einer neuen Führungsfigur wird immer lauter.

Tatsächlich ist es so, dass Erwin Krammer nicht der Mann ist, den die ÖVP aktuell braucht. Der 65-Jährige ist ein ruhiger Sachpolitiker, der sich nicht in den Mittelpunkt drängt. Positive Eigenschaften, die in besseren Zeiten durchaus gefragt sind. Doch in der Krise – und in der befindet sich die ÖVP –, braucht es Charisma, Energie und Showman-Qualitäten. Findet die Partei früh genug so einen Kandidaten und gelingt es ihr, sich endlich aus der erdrückenden, väterlichen Umarmung von Bürgermeister Reinhard Resch zu befreien, geht es 2022 wieder aufwärts.