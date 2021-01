Die See wird unruhiger, der Ton rauer: Sind die (Schein-)Kämpfe, die aktuell zwischen den Jugendorganisationen der beiden großen Kremser Parteien ausgetragen werden, ein erstes Wetterleuchten am Horizont? Ein erster Vorbote der Gemeinderatswahl im Herbst 2022?

Die Aktivitäten werden jedenfalls intensiver. Da gibt es nicht nur mögliche Fake-Profile der Sozialistischen Jugend. Da werden auch Personalmaßnahmen, beispielsweise die Auseinandersetzung um die von der VS Stein abgezogene Schulwartin, instrumentalisiert. Hier wirft ja die SPÖ der ÖVP vor, die Personalpolitik der Stadt zu desavouieren. Die Stadt-Schwarzen wiederum stellten zuletzt via Facebook einen roten Mandatar für eine vermeintliche Verkehrssünde an den Pranger.

Vorwurf der ÖVP Krems Kremser SPÖ-Mandatar als Zielscheibe

In der ÖVP gärt es unter der Oberfläche. Vor allem die Jungen drängen darauf, die Partei endlich neu aufzustellen und rasch eine neue Nummer 1 für 2022 an die Spitze zu bringen.

Wenn „Wahlkampf“ dieser Qualität im Netz zum Maß der Dinge wird, müssen sich die Kremser auf politisch stürmische Zeiten gefasst machen.