Prestige-Duell um Krems

Voraussichtlich im Herbst wird in Krems ein neues Stadtparlament gewählt. Wenn auch nach außen die Devise „Arbeiten bis zur letzten Minute“ ausgegeben ist, wird doch hinter den Kulissen in allen Fraktionen an Kandidatenlisten und Wahlprogrammen gearbeitet.

Für SPÖ und ÖVP ist die Kremser Wahl ein besonderes Prestige-Projekt. Die Sozialdemokraten stellen mit Ausnahme St. Pöltens in keiner anderen großen Stadt Niederösterreichs mehr den Bürgermeister. Die Volkspartei will die 2012 verloren gegangene Position um jeden Preis zurückerobern.

Der Wahl der richtigen Nummer 1 kommt eine zentrale Bedeutung zu. Vom historischen Tiefststand 2017 wird es jedoch schwer werden, wieder in Führung zu gehen. Darf man Insidern glauben, dann gibt es bei einer Mehrheit rechts der Mitte (ÖVP und FPÖ) einen schwarzen Bürgermeister oder eine Stadtchefin.

Es wird spannend!

