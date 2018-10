Nicht nur die Mannschaft, sondern auch die angereisten UHK-Fans hatten in Linz die Oberhand behalten. Das Flair in der nüchternen, dürftig besuchten Schulturnhalle entpuppte sich schlicht als Gegenpol zum Kremser Handballfest beim Triumph über die Fivers. Kein Wunder, dass Spielern und Funktionären immer öfter die Frage nach einem möglichen Meistertitel gestellt wird.

Dafür ist es aber noch zu früh. Fest steht, dass die Punktejagd heuer ausgeglichener denn je ist, jeder (fast) jeden schlagen kann, kein Team sich als glasklarer Favorit herauskristallisierte. Auch die blutjunge Linzer Truppe des Ex-Kremsers Zolt Cordas hat Potenzial und wird sicher noch den einen oder anderen Gegner zu Fall bringen.

Die Träume vom Titel in der rot-gelben Anhängerschar bekamen bereits am Sonntag durch die schwere Verletzung von Aron Toman gleich wieder einen gehörigen Dämpfer verpasst.

Klubkassier Herbert Gruböck, Mitglied in allen drei Kremser Meisterteams der 70er-Jahre, erinnerte sich in einem ORF-Interview, dass beim dritten Titel eigentlich niemand auf die Wachauer gesetzt hatte. Was Fans, Begeisterung und Stimmung betrifft, ist Krems schon jetzt die Nummer 1, im Gegensatz zu damals hat die Konkurrenz die Moser-Boys aber jetzt schon sicher auf ihrer Rechnung ...