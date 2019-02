Der Grazer Zeugwart traf nach dem Match mit Teambetreuer Harald Vaishor zu einem Plausch zusammen und attestierte der UHK-Legende, dass sich die Kremser die Meisterkrone heuer wahrlich verdient hätten. Obwohl die Moser-Boys nach dem Ausrutscher der „Roten Teufel“ in Bregenz Rang 1 der Bonusrunde so gut wie fix in der Tasche haben, ist der Weg zum Titel noch weit und mit vielen Unwägbarkeiten verbunden.

Hallensprecher Marcus Poscharnig erinnerte sich an eine Ankündigung von Präsident Bernhard Lackner im Rahmen einer Weihnachtsfeier: Er werde im Falle eines Meistertitels zusammen mit den Cheerleadern vor der Tribüne eine Tanzeinlage liefern. Die Cheerleader sind Geschichte, ein Solo-Auftritt des „Mister NV“ im Tütü wäre für die Fans umso amüsanter ...

Zurück zur Gegenwart: Fakt ist, dass die Konkurrenz schwächelt, die Moser-Boys dagegen ihr Potenzial immer besser auf die Platte bringen. Für Trainerfuchs Ibish Thaqi gibt es keine Stammformation. Die Aufstellung wird stets auf den Gegner ausgerichtet, wie zuletzt gegen Graz. Das ist nur möglich, wenn er in all seine Kaderspieler vollstes Vertrauen hat, ihnen auch Fehler zugesteht. Die damit verbundene Unberechenbarkeit ist eine wichtige Erfolgskomponente des Wachauer Handball-Wintermärchens.