„Booster“ für „Ladykracher “

Fast zwanzig Jahre ist es her, als die Kremserin Melanie Fischer zu den Bayern wechselte und Ernst Schicklgruber aufatmeten ließ, denn die Ausnahmeerscheinung im KSC-Dress hatte zu oft ins Tor seines Rehberger Nachwuchsteams getroffen.

Inzwischen ist der Frauenfußball gleichzeitig mit der Emanzipa tion des „schwachen Geschlechts“ in unserer Gesellschaft angekommen und akzeptiert. Das Klischee, dass Ladys nicht gut kicken können, hat sich inzwischen ad absurdum geführt.

Dennoch ist die Hemmschwelle bei Mädchen, Fußball selbst aktiv auszuüben, noch groß. Mit „Kick it like Nina“ setzte der NÖFV den ersten Schritt, aber es bedurfte auch einer Nahtstelle zu den Vereinen. Mit dem Projekt „Frauenpower“ will man nun auch mehr weibliche Note in alle Bereiche des Fußballs bringen. Als „Booster“ sozusagen, dass aus „Kick-it-like Nina“ ein „Ladykracher“ auf dem Rasen wird.