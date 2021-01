Seit 1989 steht der Jahresultimo in Krems im Zeichen des Silvesterlaufs. 2020 herrschte am 31. Dezember nahezu gähnende Leere in der Innenstadt. Der Jahreswechsel gab auch stets Anlass, ein wenig über mögliche Titel und Erfolge im heimischen Sportgeschehen zu philosophieren. Um für 2021 seriöse Prognosen abzugeben, würde jedoch an Wahrsagerei grenzen.

So steht der Amateurfußball vor großen Herausforderungen, die der Verband bei allen kurzfristigen Änderungen seitens der Regierung in durchaus nachvollziehbare Regelungen gegossen hat.

Abgesehen von finanziellen Engpässen könnte über den Klubs das Damoklesschwert der schwindenden zukünftigen Personalreserven schweben. Kicker, die noch in den zweiten Mannschaften aktiv sind, könnten dem Fußball den Rücken kehren, sich einer sportlichen Ertüchtigung zuwenden, bei der man nicht durch Corona eingeschränkt ist.

Im Handball-Nachwuchs sind davon vor allem die Jüngsten betroffen, die mit purem „Trockentraining“ ohne Spielgerät zu Hause wenig zu begeistern sind.

Eine Aufgabe der Funktionäre wird heuer sein, ihr Klientel weiter bei der Stange zu halten, damit dem Verein in Zukunft nicht die Akteure gänzlich abhanden kommen.