Kinder und Jugendliche wollen sich mit Gleichaltrigen im Sport messen. Der Vergleich macht sie sicher(er) und motiviert. Im Covid-Lockdown fürchteten viele Fußballvereine, dass ihnen der Nachwuchs den Rücken kehrt, weil den Jungkickern beim Kicken der emotionelle Kick fehlte.

In dieser Zeit wurde in den meisten Nachwuchsabteilungen viel geleistet, um den Eigenbau, die zukünftige Basis jedes Klubs, bei der Stange zu halten. Für unsere nächste Fußballergeneration bietet sich Anfang Juni endlich wieder die Möglichkeit, sich mit anderen Teams auf dem grünen Rasen zu messen. Mit der Fortsetzung der Herbstmeisterschaft setzte der Verband einen wichtigen Schritt vor der Sommerpause, bevor weitere Talente zu anderen Sportarten abzuwandern drohen. Die kurze Vorlaufzeit für das Vollkontakttraining mahnt freilich auch zur Vorsicht. Wünschenswert wären auch Freundschaftsspiele zwischen Mannschaften, die nicht mehr in der Meisterschaft mitmischen, auch wenn die Organisation in Covid-Zeiten zugegeben für alle weit mühsamer ist.

Kein Verständnis kann man jedoch für jene Klubs aufbringen, die den NÖFV-Beschluss boykottieren. Die gibt es nämlich auch.