Die Sporthalle war punkto Auslastung nahe an der vorgeschriebenen Corona-Kapazität, als die GKL-Ladys und die SG Langenlois/Krems um den Aufstieg in die zweithöchsten Spielklassen kämpften. Letztere haben den Sprung in die Bundesliga bereits geschafft. Für die Truppe von Didi Ripper geht es am Wochenende noch einmal ans Eingemachte.

Die HLA-Vorspiele mit den Juniorenteams gehören in Zukunft der Vergangenheit an.

Die UHK-Rohdiamanten bekommen nun im Männerhandball den perfekten Feinschliff. Sinan Alkic war mit dem Kremser Unter-16-Team gegen Tirol im Einsatz und bekam auch in Gänserndorf Spielzeit beim Aufstiegsduell der Männer. Der folgerichtige Schluss des Youngsters mit Schuhgröße 48½: Eine Top-Nachwuchspartie und ein Match zwischen zwei Herrenteams sind noch immer zwei Paar Schuhe.

Die Fivers zeigten mit ihrem Bundesliga-Team den Weg vor. Beim UHK könnten die hochtalentierten Eigenbau-Gewächse, nun gestählt in der Spusu Challenge, im Kremser HLA-Ensemble noch schneller aufblühen.