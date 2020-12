Warum ist Krems in der Handballszene ein begehrtes Anlaufziel, obwohl keine astronomischen Gehälter winken?

„Sebo“ Feichtinger, der immerhin schon sechs Jahre lang zuvor das rot-gelbe UHK-Jersey getragen hat, könnte 2021 sein UHK-Comback feiern. Er fand in Krems mit Vanessa, der Schwester von Kenan Hasecic, seine große Liebe und wurde hier mit ihr sesshaft.

Weitere Beispiele gefällig? Zuletzt ließ auch Lucijan Fižuleto aus der Slowakei verlauten, dass er „Heimweh“ nach der Wachau hat. Sein Klub Tatran Prešov spielt zwar in der Champions League, aber wie bei den meisten vollprofessionell geführten Vereinen mangelt es an sozialer Wärme, die „Luci“ in Krems immer genossen hat.

Und da wäre noch Vlatko Mitkov. Der Neo-Österreicher wäre nach seinem „Bregenz-Intermezzo“ wieder liebend gern in die rot-gelbe Dress geschlüpft, musste aber mit Hollabrunn vorlieb nehmen.

So gesehen ist für Mannschaftssportler auch die „dritte Halbzeit“ sehr wichtig. Spieler wenden sich dann auch vom Lockruf des großen Geldes ab, um ihr seelisches Gleichgewicht nicht zu verlieren.