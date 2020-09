Der Handball feiert heute, Mittwoch, mit dem Supercupspiel der Fivers gegen Hard sein Comeback nach dem Corona-Stopp. Da der Cup im Frühjahr ebenfalls nicht fertig gespielt wurde, treffen die beiden Erstplatzierten der Spusu-Liga vor dem Lockdown aufeinander.

So richtig offiziell geht die Punktejagd erst am Freitag in der Wachaumetropole los, wenn die Kremser auf Schwaz treffen. Dieses Match, de facto das erste Bewerbsspiel in einer Halle, wird nicht nur von den Handballfans, die keine Tickets mehr ergattert haben, auf LAOLA-TV besonders unter die Lupe genommen werden. Der Fokus wird sich auch auf das Umsetzen des Corona-Sicherheitskonzepts richten. Der UHK musste dafür einen Präven tionsentwurf ausarbeiten und diesen durch die Gesundheitsbehörde genehmigen lassen. Eine Nagelprobe für den Klub, dessen eifrige Funktionäre im Vorfeld dafür ganze Arbeit geleistet haben.

Schließlich wird es aber von der Disziplin der Fans abhängen, ob dieses Konzept Zukunft hat. Die Maskenpflicht und das Einhalten der Abstandsregeln dürften auch von den Gesundheitsbehörden genau beobachtet werden. Wenn sich ein Großteil der Fans darüber hinwegsetzt, könnte der seidene Faden, an dem der Versuchsballon „Handball unter Corona“ hängt, allzuschnell wieder reißen.