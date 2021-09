Challenge-Aufsteiger Vöslau sorgte mit dem Sieg über Ferlach für die einzige echte Sensation beim HLA-Ligastart. Der NÖ-Traditionsklub verschwand für viele Jahre in der Versenkung, bevor er heuer überraschend wieder die Bühne der A-Liga betreten konnte.

Mit Klaus Schuster hat ein UHK-Torhüter der 80er-Jahre an der Entwicklung der Mannschaft seine Finger im Spiel. Während er zum Auftakt als Hallensprecher fungierte, zog Sohn Philip auf dem Feld als Spielmacher die Fäden.

Die HLA-Challenge gilt als Talentereservoir, bei dem die Teams Jahr für Jahr einem Chamäleon gleichen, weil die Spitzenklubs von dort die Besten abwerben. Vöslau blieb dieses Schicksal nach dem Aufstieg logischerweise erspart.

Mit der zweiten Mannschaft trifft man beim UHK zwei Fliegen mit einem Schlag: Jene Akteure, die vorerst in der „Ersten“ nur zu sporadischen Kurzeinsätzen kommen, können sich in der HLA-Challenge die nötige Wettspielhärte holen, um dann nahtlos in die Kampfmannschaft zu wechseln. Dem Verein bleiben dadurch mögliche Transferrisken erspart.