Die sukzessiven Lockerungen nach dem Corona-Lockdown lassen die rot-weiß-rote Sportwelt kurz durchatmen, viele Sorgenfalten bei Aktiven und Funktionären, was die Zukunft betrifft, bleiben. Fehlende Rücklagenpolster für den Krisenfall wurden zuletzt schon der heimischen Wirtschaft angekreidet. Das Gleiche trifft auch auf viele unserer Sportvereine zu.

Bei den Kremser Handballern herrschte im Präsidium in der Vorwoche über den Transfer eines rechten Rückraumspielers Einigkeit. „Wir haben in den letzten Jahren Rücklagen gebildet, sodass wir diesen Schritt wagen können“, rechtfertigte Obmann Nussbaum die Investition, wenn auch jetzt noch nicht klar ist, wann und wie, ob mit oder ohne Zuschauer die Meisterschaft heuer anlaufen wird.

Der UHK ist punkto wirtschaftlicher Krise ein gebranntes Kind. In den späten 90ern stand man mit einem Bein in der Landesliga. Der Klub war hoch verschuldet, Obmann Herbert Gruböck musste damals sogar für sein Eigenheim eine Hypothek aufnehmen. Der Traditionsklub aber hat seine Lektion gelernt. Jede Krise ist auch eine Chance für einen Umdenkprozess. Hut ab an dieser Stelle auch vor Fußball-Regionalligist Ebreichsdorf, der eine Notbremsung Richtung Gebietsliga vollzog, bevor der Klub finanziell vor die Hunde gegangen wäre.