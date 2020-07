Jede Menge Staub aufgewirbelt hat unser vorwöchiger Bericht über den Rohrendorfer Gewichtheber David Fischer, dessen Probleme mit dem heimischen Verband zu einem Wechsel der Staatsbürgerschaft führten.

Ob es sich sportlich gelohnt hat, „Bulgare“ zu werden, wird die Zukunft zeigen. 1997 nahm die Skisprung-Legende Andi Goldberger kurzfristig die serbische Staatsbürgerschaft an, die er schnell wieder reumütig zurücklegte. Der Weinviertler Matthias Steiner wurde zwar als „Deutscher“ 2008 Olympiasieger in Peking. Dem Staatsbürgerschaftswechsel lagen ebenfalls „Brösel“ mit dem heimischen Verband zugrunde. Steiner lebt inzwischen wieder in Österreich ...

Zurück nach Rohrendorf, wo Ewald Fischer und seine Frau zweifellos viel Zeit, Energie und Leidenschaft in die sportliche Entwicklung ihrer Kinder David und Sarah gesteckt haben. Der Aufwand ist durchaus mit jenen der Familien Thiem oder Hirscher zu vergleichen. Gewichtheben ist aber eine Randsportart, und es gibt auch noch ein Leben nach der aktiven Karriere. Die Thiems oder Hirschers sind einmal mehr Ausnahmen von der Regel, die besagt, dass nur sehr wenige Sportler nach Karriereende „ausgesorgt“ haben. Im Hinblick darauf war es schon ein wenig riskant, das hohe Gut der rot-weiß-roten Staatsbürgerschaft aufzugeben.