Das grüne Licht der Bundesliga zur Aufnahme von Rapid II in die 2. Liga trat eine Lawine los, die nicht nur die Regionalliga Ost voll traf, sondern den Amateurfußball bis in die 2. Klassen hinab erfasste. Aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit beließ man es jetzt bei der dritthöchsten Leistungsstufe mit nur 13 Vereinen, denn die eine oder andere Entscheidung hätte einen Rattenschwanz an Problemen, „Pest oder Cholera“, nach sich gezogen.

Für angedachte Relegationsspiele für den Regionalliga-Aufstieg war die Zeit einfach zu kurz, die gesamte Auslosung des blau-gelben Spielbetriebs wäre infrage gestellt worden. Zudem hätte die Reserve des potenziellen Aufsteigers in eine 2. Klasse eingegliedert werden müssen.

Wäre der Auslöser des Desasters – das Ende des Mattersburger Fußballmärchens – bereits im Juni erfolgt, hätte man seitens der Landesverbände noch handeln können. Im August war der Zug dafür schlichtweg abgefahren.

Zurück zum KSC, der beim Test gegen die Rapid-Amateure, den zukünftigen Zweitligisten, überzeugte, was schon viel über das Zweitliga-Potenzial dieses grün-weißen Ensembles aussagt ...

In der gegenwärtigen Konstellation ist die Regionalliga alles andere als attraktiv. Daher soll der KSC jetzt den Fokus auf 2021 legen. Das Team hat die Qualität, exakt nach 20 Jahren wieder sportlich den Aufstieg zu schaffen.