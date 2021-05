Kurz vor dem ersten Aufschlag zur Tennis-Meisterschaft wurde die NÖN von Mitterau-Obmann Max Fürtler kontaktiert, der aufgrund der ÖTV-Corona-Regelung im Rahmen des Spielbetriebs eine Haftpflicht des Vorstands bei Verstößen herauslas. „Das wäre das Ende des freiwilligen Funktionärsengagements“, meinte er. Und hatte damit nicht Unrecht.

Kompliziert ist es allemal. Vorrangig gilt die 3-G-Regel (genesen, geimpft, getestet) zum Betreten der Plätze. In den Kantinen gelten aber die gleichen Regeln wie in der Gastronomie. Auch Kreisobmann Christoph Henneis bestätigte die Unschärfe in der Aussendung, stellte aber klar, dass der ÖTV diese noch konkretisieren wird. Man setzt auf die Eigenverantwortung der Anwesenden auf und rund um die Courts. Der Klub ist jedoch verpflichtet, die Präventivmaßnahmen auf den Plätzen auszuhängen und seine Mitglieder schriftlich darüber zu informieren. Bei allfälligen Behördenkontrollen sind die entsprechenden Nachweise vorzulegen – einer spannenden Punktejagd in einem entspannten Funktionärsumfeld sollte damit nichts im Wege stehen.