Vor wenigen Wochen hing der Himmel über dem Gedersdorfer Courtareal noch voller Geigen. Der Dorfklub hatte sich vorwiegend mit Akteuren aus der Region als Meister der Landesliga A für die Aufstiegsspiele zur Bundesliga qualifiziert.

Die Verletzungen von zwei Stammkräften und eine terminbedingte Absage des Legionärs stürzten den Dorfklub plötzlich ins Dilemma. Das kurzfristige Auffüllen des Kaders erlaubt das Regulativ nicht, was der Sportlicher Leiter Christoph Henneis mit folgendem Statement beschrieb: „Wir wurden mit dem LM-Titel auf dem falschen Fuß erwischt!“

Der Leiter für Spitzensport im NÖ Landesdienst sieht in den unglücklichen Umständen auch einen Lernprozess für den Klub. So denkt er, in Zukunft bei Duellen gegen Teams, bei denen ein Gedersdorfer Sieg sehr wahrscheinlich ist, vermehrt Jugendliche einzusetzen, die danach auch für mögliche Aufstiegsspiele berechtigt wären.

Dass man in Gedersdorf die „Fair-Play-Werte“ hochhält, zeigte sich dann auch, als die Nennung rechtzeitig zurückgezogen wurde, um den NÖ Titelkonkurrenten Mistelbach die Chance zu geben, sich für die Bundesliga zu qualifizieren.