42 Jahre sind es her, als sich Krems zuletzt die Meisterschaft geholt hat. 1977 titelte die NÖN auf Seite 1 kurz & bündig: „Meistertaufe!“ Das Foto zeigte den Flügelflitzer und Ex-Justizminister Sepp Moser, wie er der Tormann-Legende Günter Chalupa Sekt über den Kopf gießt. In den folgenden Jahrzehnten durchschritt der Klub mehr Tiefen als Höhen, wurde nach dem Abstieg 1995 fast einmal in die Landesliga durchgereicht, ehe es in den 2000ern wieder stetig aufwärts ging.

Die enge Bindung vieler ehemaliger Spieler zum UHK riss nie ab. Auch nicht in wirtschaftlichen Krisenzeiten, als Herbert Gruböck, damals Obmann und noch heute Kassier, für Kredite des Klubs mit seinem Privatvermögen bürgte. Christian Tiefenböck, Günter Chalupa als Chef-Archivar und Peter Hübsch mit dem Anhängerklub sind noch heute tief im Verein verwurzelt. Ganze vorne ziehen jetzt Spieler der 90er-Jahre wie Xandi Hofmann, Wolfgang Pastner oder Markus Bamberger die Fäden. „Quereinsteiger“ Josef Nussbaum als Obmann ab dem Jahr 2006 war ein Glücksgriff.

„Rot-Gelb“ blieb für viele ein Lebenselixier, auch nach ihrer aktiven Karriere. Der enge Zusammenhalt nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Parketts, zeichnet den Moser Medical UHK Krems aus und machte diesen Titel erst möglich.