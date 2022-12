„Herumeiern“ ändert nichts

Die Führung der Kremser glaubte sich in einem schlechten Film zu befinden, als sie die Ersturteile der EHF bezüglich der Ausschreitungen serbischer „Fans“ aus Novi Sad in Händen hielten. Die Wachauer bekamen für das angekündigte Nichtantreten eine 7.500-Euro-Strafe aufgebrummt, während ihr Gegner in der nächsten Runde nach Norwegen reisen darf, was noch mit einem 6.000-Euro-Aufstiegsbonus honoriert wird.

Unterm Strich kommt der Verursacher mit einem blauen Auge davon, während das Opfer doppelt bestraft wird.

Im Nachhinein kann man es den „Rot-Gelben“ nicht verübeln, dass sie nach den Vorkommnissen im Heimspiel emotionell reagierten und vorzeitig ihr Nichtantreten in Novi Sad ankündigten. Das den Kremsern jetzt als taktischen Fehler anzukreiden, ist ein müder Vorwand der EHF, das skandalöse Ersturteil vor der vom UHK beantragten Revision in ein besseres Licht zu rücken.