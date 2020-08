Wer ein Medizinstudium und Spitzensport unter einen Hut bringt wie UHK-Handballer Jakob Jochmann, verdient Respekt. Jochmann ist im rot-gelben Handballer-Lager aber nicht die Ausnahme. Auch ehemalige Größen wie Tobias Schopf, Georg Chalupa, Christian Tiefenböck studierten parallel zum Handball und glitten nach dem Karriere-Ende in eine erfolgreiche Berufslaufbahn über.

Im Fußball-Amateurbereich sorg(t)en oft die Klubs bzw. deren Connections für einen nahtlosen Wechsel des Schussbeins zum beruflichen Standbein.

Die KSC-Legenden „Charly“ Braun, heute Leiter der Kremser Abfallwirtschaft, Franz Miesbauer oder Franz Gartner wurden Magistratsbedienstete. Der Rehberger Dominik Aigner absolvierte seine Ausbildung zum Physiotherapeuten bei SVR-Sponsor „Cardea“. Früher winkte bei einer Unterschrift für den damaligen Werksklub Hütte Krems gleichzeitig ein zukünftiger Job bei der VOEST ...

Im Vorfeld des Profibereichs wird an den Akademien in enger Kooperation mit Schulen für die basale „Ausbildung danach“ gesorgt, denn nur ganz wenige schaffen den Sprung ganz nach oben. Der Fußball kann somit als Trittbrett für den späteren Berufseinstieg dienen. An einer geregelten Ausbildung für die Zeit danach kommt aber auch kein Kicker vorbei.