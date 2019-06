Ohne die Play-off-Serie hätten die Kremser nach Platz 1 im Grunddurchgang und Triumph in der Meisterrunde den Titel bereits längst fix in der Tasche. Und das völlig zu Recht. So darf man nur hoffen, dass der Meisterschaftsverlauf nicht doch noch auf den Kopf gestellt wird.

Das Ansteigen der Play-off-Modi in Mannschaftssportarten wurde den Fans stets als finales Spannungsmoment verkauft, kann sich im Grunde genommen am Ende aber als völlig ungerecht herausstellen.

Dabei offenbart sich ein Dilemma, an dem kleine Nationen zu knabbern haben. In Deutschland besteht aufgrund der Leistungsdichte mit 18er-Top-Ligen sowohl im Handball als auch im Fußball kein zusätzlicher Play-off-Bedarf. Meister wird jenes Team, das über 34 Runden die Nase vorne hat. In Österreich gibt es jedoch zu wenige Spitzenteams. Um die Top-Ligen nicht zu verwässern, wird die Saison mittels Play-offs für mehr Partien unter seinesgleichen „gestreckt“, um die zeitliche Lücke zwischen alter und neuer Saison zu verkürzen.

Interessant wird es, wenn der Sportfan immer öfter miterleben muss, dass am Ende nicht das beste Team der Saison den Pokal in die Höhe streckt. Die Lust am Mitfiebern könnte ihm dann schnell vergehen.