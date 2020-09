Wer hätte schon gedacht, dass der UHK nach zwei Runden gar vom Tabellenende la..t? Spaß beiseite – mit den Rohrkrepierern gegen Schwaz und in Bärnbach hatte niemand gerechnet.

Zum letzten Mal waren die Wachauer Handballer nach den ersten beiden Runden im September 2016 Schlusslicht. Damals geriet Trainer Ivica Belas gleich nach der 32:33-Auftakt-Heimpleite gegen Ferlach ins Visier des UHK-Anhangs. Erstmals durfte in jener Saison ein siebenter Feldspieler anstelle des Keepers eingewechselt werden. Was heute vor allem in Unterzahl gang und gäbe ist, wurde Belas zum Verhängnis.

Die misslungenen Überzahl-Spiele erwiesen sich als Bumerang, Belas wurde vom Publikum in Anwesenheit seiner Familie ausgebuht. Das war zu viel für den stolzen Kroaten. Er nahm den Hut. Christopher Hummel fungierte dann beim 28:32 in Bregenz als Interimscoach, ehe Herbert Lastowitza das Zepter übernahm. Ihm gelang in Runde drei mit einem 30:20-Kantersieg gegen Aufsteiger Bruck der ersehnte Befreiungsschlag.

Mit Hard steht den Kremsern am Freitag aber ein völlig anderes Kaliber gegenüber. Der UHK muss endlich sein schlummerndes Potenzial auf die Platte bringen, um dem Tabellenkeller schnell Ade zu sagen.