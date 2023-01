Tradition sticht Futsal aus

Noch in der Vorwoche betrachteten die Trainer der heimischen Teams in der NÖN-Umfrage Futsal als die Zukunft des Hallenkicks. Fans und Aktive sahen dies am Wochenende in Krems anders. 700 Zuschauer füllten die Halle beim „Masters“. Selbst die Spieler schwärmten danach von der prickelnden Atmosphäre und dem Spaß am Spiel.

Das Turnier ging exakt nach dem Zeitplan zu Ende. Im Futsal ist das wegen der Nettospielzeit unmöglich. Unterbrechungen nerven, das Regelwerk ist kompliziert, die Trefferquote ist nicht überirdisch. Kurz gesagt: Der Hallenfußball weckt beim Konsumenten über die Dauer eines Spiels mehr Emotionen.

In Krems könnte man nun Mut zeigen und 2024 einen „Wachauer Bandenzauber“ mit dem KSC, St. Pölten, dem Wiener Sportclub, der Vienna und dem FavAC organisieren. Der Erfolg wäre garantiert, denn beim Anhänger des runden Leders sticht Hallenfußball derzeit Futsal noch klar aus.