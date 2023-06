Der Meisterpot lag für die Kremser wider Erwarten erneut zum Greifen nahe. Am Ende schnappte Linz den Wachauern das Sahnehäubchen vorzeitig weg. Dass mit Moritz Mittendorfer und Willi Jelinek in der nächsten Saison zwei Akteure des neuen Meisters Westwien zu den „Rot-Gelben“ stoßen werden, ist erfreulich. Weniger dagegen der Abschied des Traditionsvereins von der HLA-Bühne.

Das Handball-Märchen ohne Happy End ging in den sozialen Netzwerken auch den UHK-Fans nahe. Ein Topteam aus der Bundeshauptstadt muss den Spielbetrieb einstellen. Trotz aller Bemühungen der Verantwortlichen hat es die Politik in all den Jahren nicht geschafft, eine Heimstätte für den Topverein mit seiner vorbildlichen Nachwuchsarbeit aufzutreiben. Sponsoren, an der langen Leine der Stadtregierung, wie etwa „Wien Energie“, unterstützen seit Jahren – eh klar – den Konkurrenten Fivers Margareten. Westwiens Youngsters werden weiter verstreut in Wien trainieren müssen. Auch die Vorbilder sind abhanden gekommen. Zum Heulen!