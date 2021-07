Schon lange wurde im Vorfeld der Generalversammlung der Obmannwechsel bei den Handballern vorbereitet. Josef Nussbaum übergab nach 15 Jahren das Zepter an den - sic! - 15 Jahren jüngeren Alex Hofmann. Der 49-jährige war zuletzt federführend bei der Neustrukturierung der Jugendarbeit, die mittlerweile eine Erfolgsgeschichte ist. Zusätzlich wurde Hofmann seit längerem auch in alle strategische Entscheidungen eingebunden.

Ähnlich reibungslos ging der Wechsel an der Klubspitze beim SV Rehberg über die Bühne, wo Erich Ratheyser Paul Punzet an der Spitze nachfolgt. Beide Alt-Obmänner bleiben dem Verein erhalten: Punzet als Platzwart (!), Nussbaum im UHK-Präsidium. Deren Nachfolger strotzen bereits vor neuen, innovativen Ideen. Ebenfalls typisch: Sowohl in Rehberg als auch beim UHK hielt sich der Verschleiß an Obmännern in Grenzen, während bei vielen Klubs oft händeringend Funktionäre gesucht werden.

Das familiäre Klima und das respektvolle Miteinander ist es sowohl in Rehberg als auch bei den Handballern, dass Menschen ihr Engagement in Vereinen als einen wichtigen Teil eines erfüllten Lebens sehen.