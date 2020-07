Der erste Abschnitt des Großprojekts der Oberflächen- und Kanalsanierung Ringstraße ist beendet, der zweite im Laufen. Doch während die Arbeiten gut vorangehen und trotz Coronapandemie im Plan sind, spießt es sich. Der Grund: die Unzufriedenheiten der Radfahrer mit den neuen Bedingungen. Wie so oft liegt der Teufel im Detail.

Waren es zuerst fehlende Fahrbahnbreite und Verschwenkungen Richtung Fahrbahn, die nach Meinung vieler die Pedalritter unnötig in Gefahr bringen, ist es jetzt ein Schildbürgerstreich, der einige Beobachter der Szene in Rage versetzt. Die Errichtung eines Lichtmasts zwischen Rad- und Gehweg, noch dazu an einer neuralgischen Engstelle, ist ein Fauxpas, der schon in der Planung auffallen hätte müssen.

Gerade angesichts der Umwelt- und Park-Probleme in Krems sollte das Radfahren in der Stadt bestmöglich gefördert werden. Solche Schikanen auf einem der ohnehin wenigen bestehenden Radwege tragen sicher nicht dazu bei!