Raus aus dem Hamsterrad

„Es gibt Spieler, die zu 100 Prozent abkassieren, aber nur 70 Prozent leisten.“ Diese Aussage von Waldemar Seledetz zeichnet ein düsteres Bild, das nicht nur auf den SV Bergern zutrifft. Der gesamte Amateurfußball befindet sich in einem finanziellen Spannungsfeld, in dem Angemessenheit und Rationalität schon lange keine Rolle mehr spielen. Versuche, diese Fehlentwicklung umzukehren, scheitern in letzter Instanz an der fehlenden Bereitschaft der Funktionäre, aus dem Hamsterrad auszusteigen. Das Streben nach Erfolg siegt über die Vernunft. Die Ehrenamtlichen dafür zu geißeln, ist falsch. Den Allermeisten geht es um das Wohl des Vereins. Dass dabei oft die Scheuklappen heruntergefahren werden, ist nur menschlich.

Umso mehr braucht es ein kollektives Bekenntnis zu sauberem Geld und ligabezogene Gehaltsobergrenzen. Utopisch, aber zumindest eine angenehme Vorstellung.