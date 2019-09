Was hat Heinz-Christian Strache mit Michael Buchleitner zu tun? Eigentlich gar nichts. Und doch wird der Veranstalter des Wachaumarathons den Ex-Vizekanzler Anfang Juni verflucht haben. Er war es schließlich, der mit seinem Verhalten im Ibiza-Video die Regierung sprengte und Neuwahlen erforderlich machte. Als ob es mit dem parallel stattfindenden Berlin-Marathon und der Leichtathletik-Weltmeisterschaft nicht schon genug Konkurrenz gegeben hätte, war ganz Österreich nun auch noch am vergangenen Sonntag zum Urnengang aufgerufen. Bei so viel Planungspech kann man schon einmal die Contenance verlieren. Und das ist Buchleitner im stillen Kämmerchen sicher passiert. Entscheidend ist aber: Der frühere Spitzenläufer arbeitete gerade wegen der schwierigen Voraussetzungen mit Feuereifer daran, das Optimum herauszuholen. Er wurde dafür gleich doppelt belohnt. Das herrliche Wetter lockte tausende Besucher an die Streckenränder, und erstmals seit seinem großen Triumph vor 21 Jahren stand wieder ein Österreicher am Halbmarathon-Podium.

Der Wachaumarathon hat sein wohl schwierigstes Jahr gemeistert. Buchleitner und seinem Team gebührt dafür höchster Respekt.