Rettungsakt mit Herzblut

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Monatelang gab es immer wieder Gerüchte um den Verkauf der „Alten Post“. Seit der Vorwoche ist es fix: Das Haus hat einen neuen Eigentümer.

Das Versprechen, den in die Jahre gekommenen Traditionsgasthof weiterzuführen, ist eine riesige Herausforderung. Mehrere (Immobilien-) Unternehmen hatten sich vergeblich um den Bau in guter Lage bemüht – jedoch nur, um ihn zum Beispiel durch den Einbau von Studentenwohnungen zu vergolden. Und auch wenn Othmar Seidl betont, seine ganze Familie sei bei diesem Projekt „mit Herzblut“ an der Sache, muss sich der Betrieb doch langfristig rechnen. Angesichts der nötigen Umbaumaßnahmen, um das Haus auf ein zeitgemäßes Niveau zu bringen, wird das sicher eine ziemlich spannende Angelegenheit.

Gelingt das ehrgeizige Vorhaben jedoch, dann geht Seidl als Retter der Alten Post in die Kremser Geschichte ein.