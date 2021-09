Die Straßenrennen, denen die Polizei in deutschen Großstädten seit Jahren Herr werden will, sind in Krems gottlob die Ausnahme. Dass aber junge Männer, meist mit Migrationshintergrund, mit ihren PS-starken Boliden – bevorzugt: BMW, Audi und Mercedes – nächtens durch die Stadt rasen, ist Tatsache. Auch die Hotspots, an denen man sich zum Angeben trifft – der Bahnhofplatz, eine Tankstelle in der Wiener Straße, … – sind bekannt.

Abgesehen von der Gefahr, die von den häufig komplexbeladenen Draufgängern hinter dem Lenkrad ausgeht: Der Lärm aus den getunten Auspuffrohren ist ein ebenso großes Ärgernis.

Jetzt setzt die Polizei Schwerpunktaktionen gegen diese Verrückten. Den sogenannten „Road runnern“ wird die rote Kelle gezeigt und das Kennzeichen ihrer meist illegal umgebauten Boliden entzogen. Vielleicht spricht sich herum, dass der laute Raser-Terror teuer werden kann. Dann war das jetzige Signal ein richtiges und wichtiges. Bitte mehr davon!