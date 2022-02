Roter Teppich ist ausgerollt

Selbst wenn auch Eigeninteresse mitspielt: Dass sich die drei Schwergewichte der Kremser Gastro-Szene – die Seidl-Gastronomiebetriebe, Otto Raimitz und Harald Schindl eg ger – zusammentun, um das angekratzte Image der Branche aufzupolieren, ist positiv. Die „Gastro 3“ sind bereit, in einem Kremser Tourismusmanifest, das in Ausarbeitung ist, ihren (künftigen) Mitarbeitern Benefits zu garantieren, die den Arbeitsalltag versüßen sollen. Der sprichwörtliche „rote Teppich“ ist ausgerollt.

Flexible Leistungen sind in den Gastbetrieben gefragt, „nine to five“-Jobs die Ausnahme. Doch das Bewusstsein, dass man gute Arbeit auch (gut) honorieren muss, ist ein erster wichtiger und richtiger Schritt, um Menschen für Aufgaben zu gewinnen. Weil die Sozialpartner mit an Bord sind, hat das Projekt auch eine tragfähige Breite.

Nachahmer und Mittäter sind herzlich willkommen!