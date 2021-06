Erneut wurde die Chefin der bekannten Bäckerei Schmidl in Dürnstein für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Nach dem „Entrepreneur Of The Year“ gab es für die Bäckerin aus Leidenschaft nun den „Unternehmerinnen-Award“.

Der Betrieb, der seit 1780 in Familienbesitz ist, sichert in der Wachau Arbeitsplätze und ist als eine der immer weniger werdenden Bäckereien wichtiger Nahversorger. Daheim in Dürnstein wird Schmidl eher stiefmütterlich behandelt. Von der Politik gibt es kaum Rückhalt, wenn es darum geht, dass die Firma aus der Enge der Kuenringerstadt an einen neuen Standort übersiedeln möchte.

Barbara Schmidl, die das Unternehmen mit dem „S“-Stempel in den Laberln 2014 vor dem Zusperren retten konnte, ist nicht nur ein Vorbild. Sie ist auch ein Beispiel dafür, wie man seinen Weg macht, selbst, wenn einem Steine in den Weg gelegt werden – und leider auch eines dafür, dass der weithin gelobte Prophet im eigenen Land „nichts gilt“.