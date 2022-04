Schnell wieder Mut fassen

Der Höhenflug der Kremser fand in Linz ein abruptes Ende. Nach zwischenzeitlicher Tabellenführung scheint Rang vier vor der letzten Grunddurchgang-Runde einzementiert, womit der UHK seinen Viertelfinalgegner praktisch zugeteilt bekommt. Der heißt mit großer Wahrscheinlichkeit Westwien. Zur Erinnerung: Die „Glorreichen Sieben“ hatten die „Rot-Gelben“ beim letzten Duell in der Südstadt phasenweise vorgeführt. Es folgte die tolle Siegesserie der Wachauer im neuen Jahr, die mit dem Cup-out in Hard gestoppt wurde.

Was lernen wir daraus? Die Performance des Teams von Ibish Thaqi gleicht einem Schiff bei hohem Seegang. Das abschließende Spiel im Grunddurchgang gegen Bärnbach/ Köflach sollte dazu dienen, wieder Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen zu finden, um das in der Mannschaft schlummernde große Potenzial wieder auf die Platte bringen zu können.