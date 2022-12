Auch wenn am Ende des Tages der im Herbst vielfach geforderte Routinier nicht beim Kremser SC landet: wie die Strippenzieher im Hintergrund das Transferprogramm abgewickelt haben, macht Eindruck. Und das in vielerlei Hinsicht. Da wäre zum einen die Geschwindigkeit. Dass sich ein Verein in realer Abstiegsgefahr noch vor Öffnen des Transferfensters jeglicher Personalsorgen entledigt, ist höchst ungewöhnlich – insbesondere im Winter.

Bezahlt macht sich hier, dass die Sportliche Leitung breit aufgestellt ist. Das Dreiergespann Stierschneider/Nürnberger/Mader verfügt über ein hervorragendes Netzwerk und macht auch die nötigen Meter.

Hinzu kommt, dass die Parameter Spielerqualität und Wirtschaftlichkeit immer besser im Einklang stehen. Drei von vier Neuzugängen waren vereinlos, der finanzielle Aufwand ist dadurch überschaubar. Der KSC kann über Weihnachten beruhigt die Seele baumeln lassen.