Alles neu macht im heimischen Spitzenhandball nicht der Mai, sondern der September. Nicht nur die Traditionsmarke „HLA“, die Handball-Liga-Aus tria, feierte ein Comeback auf den Logos der Topligen, die ebenfalls kräftig umgekrempelt wurden. Die HLA Meisterliga wurde auf zwölf Teams aufgestockt, die zweite Leistungsstufe regional zweigeteilt, um Klubs im Westen, die aufgrund der großen Distanzen zuvor lieber in den benachbarten Ländern angedockt hatten, wieder zurück ins Boot zu holen.

Die Mannschaften des Förthof UHK Krems treten in Zukunft nicht nur in neuen Outfits an, die Klubführung beschreitet auch hochmoderne, innovative Wege in Präsentation und Vermarktung des Vereins.

Die Augen der Fans sind vor dem ersten Anpfiff natürlich auf das Ensemble von Trainer Ibish Thaqi gerichtet, das nur punktuell verstärkt wurde und in der Vorbereitung schon einen sehr guten Eindruck hinterließ. Vor zwei Jahren war die Meisterkrone für „Gelb-Rot“ noch eine echte Sensation, heuer sind Jochmann & Co aber ein heißer Titelkandidat.