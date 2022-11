Spitz: Einfach Spitze!

Wenn im Tor ein Slowake steht, dann ist das meist kein Hinweis darauf, dass ein Verein die einheimische Linie fährt. Nicht so beim SV Spitz, der mit Thomas Kucera zwar den angesprochenen Legionär zwischen den Pfosten postiert hat, sonst aber fast ausschließlich auf Kicker mit Wachauer Wurzeln setzt. Im letzten Hinrundenspiel gegen den SV Heldenberg kamen gar alle Feldspieler in der Startformation aus dem eigenen Nachwuchs. Eine Konstellation, die erfolgreich war. Die Dallinger-Truppe siegte mit 3:1.

Auch wenn die ehemaligen KSC-Größen Erwin Denk und Christoph Fertl zwei absolute Ausnahmespieler sein mögen, die ein Verein wie Spitz nicht in jedem Jahrgang herausbringen kann, zeigt sich doch, was mit hervorragender Nachwuchsarbeit leistbar ist. Das schafft Bindung und kann erfolgreich sein. Seien wir ehrlich: Wer hätte gedacht, dass Spitz im Bezirk Krems gemeinsam mit Mautern das beste Team in der 1. Klasse ist?