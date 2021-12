Ärger in Spitz? Untypisch

Ein Trainer, der aus der Zeitung von seiner geplanten Ablöse erfährt, eine Mail, angeblich verfasst von Spielern, die sich für ihren Trainer einsetzen: In Spitz geht es dieser Tage rund.

Die Aufregung ist hausgemacht. Obmann Andreas Pfister ist, wie es scheint, ohne sich vorher mit seinen Leuten abzustimmen, nach vorne geprescht und hat die Trainersuche ausgerufen. Dabei hatte Interimscoach Christopher Raith bis zuletzt auf die Info gewartet, ob er auch im Frühjahr an der Seitenlinie stehen darf.

Pfister ist in der Zwischenzeit auf Tauchstation, reagiert nicht mehr auf Anrufe der NÖN. Ein Verhaltensmuster, das untypisch für Spitz ist. Der familiär geführte Verein fiel in der Vergangenheit nie sonderlich auf – was grundsätzlich gut ist. Eskapaden gab es nie. Irgendwann rumort es aber in noch so festen Gefügen. Nach einem reinigenden Gewitter sollte Spitz wieder in die Spur finden.