Diese Meldung kam dann doch überraschend. Harald Hummel ist nächste Saison nicht mehr Trainer des Kremser Sportclubs. Und das, obwohl seine Mannschaft eine brave Meisterschaft spielt. In Anbetracht der reduzierten Erwartungshaltung und des Mini-Kaders ist Platz drei durchaus in Ordnung – auch wenn das die KSC-Anhängerschaft nicht so sieht. Schließlich bleibt deren Mehrheit aktuell lieber zu Hause, als ins Stadion zu gehen.

Nach 17 Jahren als Jugend- und Kampfmannschaftstrainer braucht Hummel eine Pause. Verständlich, schließlich haben an ihm nicht nur die täglichen Aufgaben, mit denen ein Chefcoach in der 1. Landesliga konfrontiert ist, gezehrt, sondern auch das Drumherum, das beim KSC immer ein Thema ist.

Mit Björn Wagner kommt ein Trainer nach Krems, bei dem die so wichtige emotionale Bindung zum Verein auf jeden Fall gegeben ist. Entscheidend wird für ihn sein, welches Ziel der Vorstand ausgibt. Wird wieder „lediglich“ ein Platz im Spitzenfeld angepeilt, riskiert man weitere Heimspiele vor 150 Zuschauern. Gibt man aus, Meister werden zu wollen, muss Geld investiert werden, das es derzeit nicht gibt. Glücklich wird der KSC nur, wenn es gelingt, das Anspruchsdenken der Fans mit den Vorstellungen der Vereinsbosse zu vereinen.